Nel pomeriggio di sabato, in via Leonardo da Vinci ad Acerra, un giovane di 18 anni ha tentato la fuga in sella a uno scooter, insieme ad un 15enne, investendo i poliziotti che gli avevano intimato l’alt. Il conducente, Gennaro Buonincontro, insieme a un passeggero di 15 anni, ha inizialmente rallentato per poi accelerare e colpire gli agenti, finendo contro un furgone in sosta. Alla vista degli agenti, il conducente dello scooter ha rallentato momentaneamente, per poi accelerare improvvisamente e investire i poliziotti. Dopo l’impatto contro il furgone, i due hanno abbandonato il mezzo e tentato di fuggire a piedi, ma sono rapidamente bloccati dagli agenti.

La Perquisizione e l’Arresto

Il conducente, Gennaro Buonincontro, è trovato in possesso di una pistola modificata “automatic brun” con quattro cartucce, 27 bustine di marijuana per un peso complessivo di circa 30 grammi, una stecca di hashish di circa 3,5 grammi e 369 euro in contanti, suddivisi in banconote di diverso taglio. Il giovane, che compirà 19 anni a settembre, è arrestato per lesioni personali, resistenza a pubblico ufficiale, detenzione illecita di sostanze stupefacenti e porto abusivo di armi e munizionamento.

Violazioni del Codice della Strada

Buonincontro ha inoltre ricevuto due contestazioni per violazioni del Codice della Strada: guida senza patente e alterazione di targa, poiché sulla targa del motoveicolo era apposto del nastro adesivo.

Denuncia per il Passeggero

Il passeggero dello scooter, un ragazzo di 15 anni anch’egli di Acerra, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.