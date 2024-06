Nel cuore di Napoli, i militari della compagnia Napoli Centro hanno effettuato un’operazione di controllo che ha portato alla denuncia di tre minorenni. I ragazzi, trovati in possesso di armi, rappresentano un ulteriore segnale dell’escalation di criminalità giovanile nella città.

Minorenni Armati e Violenti

Durante i controlli, nelle tasche dei tre giovani sono stati rinvenuti tre coltelli e una pistola. Un 17enne e un 15enne portavano con sé le lame, mentre un altro 15enne aveva un pugnale e una pistola ‘replica’ con il tappo rosso rimosso per renderla più realistica. Quest’ultimo, inoltre, era in sella a uno scooter rubato. Alla perquisizione dei carabinieri, ha reagito violentemente, colpendo gli agenti, due dei quali hanno riportato lesioni guaribili in sette giorni.

Sanzioni nei Quartieri Spagnoli

Le ispezioni si sono estese anche ai Quartieri Spagnoli, dove sono stati multati quattro ristoratori per occupazione abusiva di suolo pubblico, mancanza di autorizzazioni relative all’impatto acustico, e presenza di insegne e tendaggi abusivi. Due parcheggiatori abusivi sono stati denunciati e sono state elevate numerose contravvenzioni per infrazioni al codice della strada, specialmente nella zona pedonale di Piazza Dante. Inoltre, tre giovani sono stati sanzionati per uso di droga.

Controlli a Bagnoli, Posillipo e Fuorigrotta

Parallelamente, i carabinieri della compagnia di Bagnoli hanno effettuato controlli a Posillipo, Fuorigrotta e Coroglio, aree note per la concentrazione di locali notturni. In via Nisida, un 29enne è stato denunciato per aver tentato di eludere il lettore di targa avvolgendo la targa del suo scooter con un giubbino, trovata che non è sfuggita ai carabinieri.

Infrazioni e Denunce a Coroglio

Durante i controlli, un 61enne del rione Traiano è stato denunciato perché guidava una moto nonostante avesse la patente revocata, e un 39enne è stato fermato per evasione dai domiciliari. Tre parcheggiatori abusivi sono stati segnalati all’autorità giudiziaria. Inoltre, tre giovani sono stati sorpresi in un locale sequestrato, utilizzato come piazza di spaccio, e denunciati per violazione di sigilli.

Sequestri di Droga

I carabinieri hanno sequestrato 26 grammi di cocaina a carico di ignoti e sanzionato amministrativamente tre assuntori di stupefacenti, segnalando i casi alla Prefettura.