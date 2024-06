Il Centro Funzionale della Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di criticità per “Ondata di calore” a seguito delle condizioni meteo attuali. L’avviso sarà in vigore dalle ore 14 di domani, mercoledì 19 giugno, e durerà circa 66 ore. Durante questo periodo, si prevedono temperature massime superiori ai valori medi stagionali di 5-6°C, soprattutto nelle giornate di giovedì 20 e venerdì 21 giugno. Inoltre, il tasso di umidità, particolarmente nelle ore serali e notturne sul settore costiero, potrà superare il 60-70% in condizioni di scarsa ventilazione.

Le autorità locali competenti sono state invitate a mettere in atto le procedure di propria pertinenza per garantire la vigilanza delle fasce più fragili della popolazione. Tra le raccomandazioni principali ci sono:

Evitare di Uscire nelle Ore Più Calde: È fortemente consigliato di non uscire nelle ore centrali della giornata per evitare l’esposizione diretta al sole e al caldo intenso.

Limitare l’Attività Fisica all’Esterno: Evitare di praticare attività fisica all’aperto durante le ore più calde, in quanto può aumentare il rischio di colpi di calore e disidratazione.

Ridurre gli Spostamenti in Auto: Limitare l’uso dell’auto per prevenire colpi di calore causati dalle alte temperature all’interno dei veicoli parcheggiati al sole.

Attenzione alle Persone a Rischio: Particolare attenzione deve essere prestata ai cardiopatici, agli anziani, ai bambini e ai soggetti a rischio, che sono più vulnerabili agli effetti del caldo.

Arieggiare gli Ambienti: Mantenere gli ambienti correttamente arieggiati per prevenire il surriscaldamento degli spazi interni.

Idratazione Adeguata: È essenziale mantenersi idratati bevendo abbondante acqua per prevenire la disidratazione.

Cura degli Animali Domestici: Prestare attenzione anche agli animali domestici, assicurandosi che abbiano accesso a acqua fresca e a luoghi ombreggiati.

Queste misure sono fondamentali per proteggere la salute e il benessere delle persone durante le ondate di calore. L’adozione di comportamenti adeguati può ridurre significativamente i rischi associati a queste condizioni climatiche estreme. La Protezione Civile della Campania continua a monitorare la situazione e fornirà ulteriori aggiornamenti in caso di necessità.