Il Comune di Mantova ha lanciato un’iniziativa volta a incentivare i giovani a trasferirsi nel territorio comunale, offrendo un bonus affitto mensile di 150 euro per un anno (o in alcuni casi per due anni) attraverso il bando “Benvenuti in città”. Questa opportunità mira a sostenere i giovani nel lasciare la casa dei genitori e diventare indipendenti, oltre a favorire il ripopolamento del comune.

Ecco i dettagli del bando “Benvenuti in città”:

Rivolto a single e famiglie fino all’età di 36 anni che non risiedono a Mantova o che stanno lasciando per la prima volta il nucleo familiare di origine.

Anche aperto a coloro che già risiedono a Mantova ma che si trasferiscono in un nuovo alloggio.

Requisiti: trasferimento della residenza in un alloggio in affitto sul libero mercato o in un alloggio del Servizio abitativo sociale, con contratto registrato dopo il 2 maggio 2024 e canone mensile di almeno 350 euro; ISEE compreso tra 9.500 e 40.000 euro per i cittadini under 36, e tra 14.000 e 40.000 euro per gli altri; titolarità di reddito da lavoro o da pensione; cittadinanza italiana o comunitaria, o permesso di soggiorno.

La vincita del bando prevede l’erogazione mensile di un Bonus da 150 euro per 12 o 24 mesi, a seconda della situazione del richiedente, per un totale di 200.000 euro stanziati dal Comune.

Per partecipare, è necessario collegarsi alla pagina dedicata del Comune di Mantova il 6 maggio 2024 alle ore 08:30 e compilare la richiesta dopo l’accesso con un’identità digitale.

Inoltre, il Comune di Mantova offre un’altra opportunità attraverso il bando “Abitare Borgochiesanuova”, che prevede l’assegnazione di 67 alloggi comunali nel quartiere omonimo. Possono partecipare coloro che hanno un reddito da lavoro e un ISEE compreso tra 14.000 e 40.000 euro, e che non hanno usufruito di alloggi sociali negli ultimi 5 anni.