Ancora una volta il sabato sera a Torre del Greco è interrotto da atti di violenza che hanno scosso la comunità locale. Intorno alla mezzanotte, in via Vittorio Veneto, una delle strade più frequentate della città durante la movida, si è verificato un episodio che ha generato momenti di panico e terrore tra le persone presenti in strada e nei locali affollati. Secondo quanto riportato, circa cinque individui hanno iniziato a discutere animatamente, con toni sempre più accesi, fino a sfociare in un confronto fisico. La situazione è precipitata quando uno dei membri del gruppo ha estratto un oggetto contundente, colpendo violentemente un uomo di circa 40 anni, il quale ha tentato invano di difendersi, subendo gravi ferite alla mano. A darne notizia è Il Mattino.

Dopo l’aggressione, gli aggressori si sono dati alla fuga, facendo perdere le proprie tracce. Sul posto sono intervenuti prontamente gli agenti della polizia di Stato del commissariato di via Sedivola e un’ambulanza, che ha trasportato il ferito al pronto soccorso di Boscotrecase. Fortunatamente, nonostante la gravità delle ferite, l’uomo non è in pericolo di vita e ha ricevuto le cure necessarie.

Tuttavia, l’episodio ha lasciato un’impronta indelebile sulla comunità locale, con molti cittadini che si sono detti scioccati e preoccupati per la crescente ondata di violenza che sembra colpire la città sempre più frequentemente. I residenti esprimono la propria inquietudine e insicurezza di fronte a un clima sempre più teso e pericoloso, soprattutto nei fine settimana.

Le forze dell’ordine sono attualmente al lavoro per ricostruire la dinamica dell’accaduto, contando anche sul racconto della vittima. Le prime indagini indicano che l’episodio potrebbe essere scaturito da motivi futili, ma le autorità stanno ancora cercando di confermare i dettagli e individuare i responsabili.