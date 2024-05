Il lungomare di Napoli teatro di un pomeriggio di tensione quando un gruppo di circa cento persone ha cercato di forzare il blocco delle forze dell’ordine per raggiungere il teatro Arte Vesuvio in via Nazario Sauro. Il motivo dell’agitazione era la presenza del generale Roberto Vannacci, che stava presentando il suo libro “Il coraggio vince”. I contestatori hanno manifestato il loro dissenso lanciando palloncini pieni d’acqua e colpendo gli scudi degli agenti con aste di bandiera. In risposta, la polizia ha fatto uso dei manganelli, ma fortunatamente non si sono registrati feriti. Dopo circa mezz’ora di tensione, i manifestanti si sono dispersi.

Nonostante l’agitazione esterna, all’interno del teatro Vannacci ha proseguito con la presentazione del suo libro. Tuttavia, ha colto l’occasione per rivolgere un messaggio ai manifestanti, esprimendo la sua disponibilità al confronto civile e invitandoli a partecipare in sala per manifestare le loro idee. Ha sottolineato di non temere per la sua incolumità, ma ha espresso preoccupazione per il contesto creatosi attorno alle sue iniziative.

Il generale ha inoltre fatto notare che, nonostante la sua lunga esperienza, la situazione si è fatta particolarmente tesa da quando ha pubblicato il libro. Ha evidenziato che i proprietari dei locali che ospitano le sue iniziative vengono minacciati e le sue parole spesso manipolate.

Infine, Vannacci ha ribadito la sua convinzione che le opinioni debbano essere combattute sul piano delle idee e ha espresso sorpresa per il pesante dispiegamento delle forze dell’ordine necessario per le sue iniziative, ritenendolo non conforme allo spirito di un Paese civile come l’Italia.