Sono le 15:30 quando un’ambulanza del trasporto sangue della “Campania Soccorso”, impegnata presso l’ospedale San Paolo di Napoli, subisce un atto vandalico. Secondo le prime ricostruzioni, ignoti avrebbero aperto il mezzo di soccorso e svuotato al suo interno il contenuto di un estintore. Questo episodio solleva la domanda: è un dispetto riconducibile alla storica rivalità tra ambulanze private?

I Dettagli dell’Incidente

I soccorritori coinvolti hanno immediatamente provveduto a presentare una denuncia. Le prime verifiche confermano che non si è trattato di un incidente. L’estintore, infatti, è stato trovato senza spoletta e appoggiato fuori dalla sua sede, indicando chiaramente un’azione intenzionale.

La Rivalità tra Ambulanze Private

L’episodio riaccende l’attenzione sulla rivalità tra le diverse compagnie di ambulanze private. Questa “guerra” atavica è spesso caratterizzata da tensioni e competizioni che, in casi estremi, possono sfociare in atti di vandalismo come quello accaduto oggi. Tuttavia, al momento, non ci sono prove concrete che colleghino direttamente questo incidente a tale rivalità.

La Risposta delle Autorità

Le autorità stanno indagando sull’incidente per identificare i responsabili e capire il movente dietro questo atto vandalico. La sicurezza e l’integrità dei mezzi di soccorso sono di fondamentale importanza, e atti come questo mettono a rischio non solo il personale medico ma anche i pazienti che necessitano di assistenza urgente.