Nel corso di un’operazione condotta dalla Squadra Mobile della polizia, sono sottoposte a sequestro tre autovetture appartenenti a un pregiudicato residente nel napoletano, accusato di tentata estorsione aggravata e usura. Le vetture sequestrate includono una BMW Serie X4, una Mercedes Smart cabriolet e un’Audi A1. Secondo le accuse mosse nei confronti del sospettato, arrestato il 26 aprile scorso, l’uomo avrebbe fornito prestiti ad un imprenditore in difficoltà a tassi di interesse usurari, per un totale di circa 250.000 euro.

Il prestito avrebbe comportato il pagamento di rate mensili di 18.000 euro per 84 mesi, per un ammontare totale di 1.512.000 euro. Inoltre, alla vittima era impedito di richiedere una ristrutturazione del debito. Quando l’imprenditore non era in grado di pagare, l’uomo accusato si recava presso la sua attività commerciale minacciando lui e i suoi familiari. La condotta dell’accusato è culminata con un tentativo di aggressione nei confronti della figlia dell’imprenditore.

Durante una perquisizione presso l’abitazione del sospettato, sono trovati 65.000 euro in contanti e preziosi nascosti nel doppio fondo di un mobile. Gli accertamenti hanno anche rivelato che l’imprenditore si era rivolto all’uomo in questione per far fronte alle richieste economiche di un altro individuo, che a sua volta imponeva tassi di interesse usurari.

Attualmente, il secondo individuo coinvolto e la moglie dell’arrestato, che avrebbe partecipato alle estorsioni, procedono a piede libero dopo essere stati sottoposti a perquisizione e sequestro.