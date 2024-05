È deceduta questa mattina all’ospedale Cardarelli di Napoli la 41enne rimasta gravemente ustionata in un incidente domestico avvenuto cinque giorni fa. La donna era stata trasferita d’urgenza al reparto grandi ustionati dell’ospedale dopo che un barbecue sul balcone aveva provocato un incendio devastante. L’incidente si è verificato martedì scorso in un’abitazione di via Manzoni. I carabinieri della stazione di San Giorgio a Cremano sono intervenuti rapidamente sul posto, trovando la donna in condizioni critiche a causa delle ustioni riportate. Le fiamme si erano propagate rapidamente dopo l’accensione del barbecue, avvolgendo la 41enne e causando ustioni di secondo e terzo grado su gran parte del suo corpo.

Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori del 118 e il ricovero immediato in terapia intensiva, le condizioni della donna erano apparse subito disperate. Per cinque giorni ha lottato per la vita nel reparto grandi ustionati del Cardarelli, dove i medici hanno fatto tutto il possibile per salvarla. Tuttavia, le gravi lesioni subite si sono rivelate fatali.

Questo tragico evento ha scosso profondamente la comunità di San Giorgio a Cremano, suscitando un’ondata di commozione e solidarietà. Molti concittadini hanno espresso il loro cordoglio alla famiglia della vittima, condividendo il dolore per una perdita così improvvisa e drammatica.

Il caso solleva ancora una volta l’attenzione sui rischi associati all’uso di apparecchiature potenzialmente pericolose come i barbecue, specialmente in ambienti domestici. È fondamentale adottare tutte le precauzioni necessarie per evitare che situazioni simili possano ripetersi in futuro. Le autorità raccomandano di seguire scrupolosamente le istruzioni di sicurezza e di vigilare attentamente durante l’uso di tali dispositivi, specialmente in spazi confinati come balconi o terrazze.

I carabinieri proseguono le indagini per chiarire esattamente la dinamica dell’incidente e accertare se siano state rispettate tutte le norme di sicurezza previste.