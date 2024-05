Portici è nuovamente sotto i riflettori a causa di incidenti stradali e violenza giovanile, suscitando la preoccupazione del sindaco Enzo Cuomo. Attraverso i social media, il primo cittadino ha espresso il suo sconcerto per gli eventi recenti, evidenziando la necessità di un intervento più incisivo per garantire la sicurezza pubblica. Sabato notte, due auto sono rimaste gravemente danneggiate dopo una folle corsa. Nonostante gli sforzi dell’amministrazione comunale per migliorare la sicurezza stradale con la realizzazione di rotatorie, spartitraffico e l’installazione di numerosi dissuasori di velocità, l’incidente dimostra che queste misure non sono sufficienti a fermare comportamenti irresponsabili.

Le forze dell’ordine, supportate dalla videosorveglianza, stanno indagando per ricostruire la dinamica dell’incidente e attribuire le responsabilità. Il sindaco Cuomo ha espresso la sua frustrazione per l’incapacità di alcuni individui di rispettare le regole, sottolineando che nemmeno le infrastrutture di sicurezza più avanzate possono fermare la “deficienza” di alcuni.

Violenza durante un Torneo Studentesco

Sempre nello stesso fine settimana, durante un torneo studentesco di calcio allo Stadio San Ciro, un gruppo di giovani, descritti dal sindaco come “teppisti”, ha scatenato una rissa, macchiando un evento organizzato per commemorare un giovane studente prematuramente scomparso. Anche in questo caso, i video in possesso della Polizia Municipale serviranno a identificare i responsabili, che saranno denunciati.

Riflessioni del Sindaco

Il sindaco Cuomo ha condiviso il suo sgomento per la situazione attuale, ponendo domande retoriche sulla necessità di misure estreme per contrastare la violenza e l’irresponsabilità. Ha sollevato dubbi sull’efficacia delle misure di sicurezza esistenti e sull’opportunità di richiedere un presidio delle forze dell’ordine anche per eventi scolastici.