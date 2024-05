Michael Jordan, noto come Air Jordan e His Airness per le sue straordinarie abilità atletiche e tecniche, è universalmente riconosciuto come uno dei migliori giocatori di basket di tutti i tempi. A Marigliano, recentemente è stata svelata una statua in suo onore, rendendo omaggio alla leggenda NBA.

Un Tributo alla Leggenda

La statua rappresenta un omaggio sentito a Jordan, la cui carriera nel basket professionistico ha ispirato milioni di persone in tutto il mondo. Questa non è la prima volta che Marigliano celebra il campione; infatti, la statua è una fedele riproduzione di un monumento eretto già trent’anni fa. In quel momento, l’omaggio avvenne in concomitanza con il ritiro di Jordan dall’attività agonistica, dopo aver vinto il suo primo “three-peat” con i Chicago Bulls.

Un Ritiro Breve e un Ritorno Trionfante

Nonostante il suo ritiro apparente, Jordan tornò successivamente a giocare a basket. Il suo “ritiro” si rivelò essere solo temporaneo, poiché sentiva ancora la passione per il gioco. Questo gesto non fece che aggiungere fascino alla sua leggenda, dimostrando la sua determinazione e il suo amore per il basket.

L’Iconica Schiacciata del 1988

La statua ritrae Jordan nella sua storica schiacciata eseguita durante lo Slam Dunk Contest del 1988, un momento iconico che ha catturato l’immaginazione di tutti gli amanti del basket. Questo evento ha contribuito a consolidare il suo status di leggenda vivente del basket.

Oltre il Campo da Gioco

Oggi, Michael Jordan ha 61 anni ed è diventato un “semplice” imprenditore. Pur avendo lasciato il campo da gioco da tempo, il suo impatto nel mondo dello sport e oltre continua a essere significativo. La sua leadership, la sua etica del lavoro e il suo spirito competitivo rimangono fonte di ispirazione per molte generazioni, dimostrando che il suo lascito va ben oltre il basket.