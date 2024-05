Ieri mattina, il civico 68 di via Caravaggio a Napoli è stato teatro di un incendio che ha seminato il panico tra i residenti. Il rogo, quasi certamente innescato da una sigaretta accesa, si è rapidamente propagato nell’appartamento di una donna anziana, nota tra i vicini per l’abitudine di fumare a letto.

La Dinamica dell’Incidente

L’incendio è scoppiato improvvisamente, trasformandosi in una fiammata che ha invaso l’appartamento in pochi minuti. La rapidità con cui il fuoco si è diffuso ha creato una situazione di panico, con denso fumo che ha avvolto il palazzo e i residenti che si sono precipitati all’esterno nel tentativo di mettersi in salvo.

I Danni e le Vittime

Fortunatamente, l’intervento dei vigili del fuoco è stato tempestivo e l’incendio è stato domato prima che potesse causare danni ancora più gravi. Tuttavia, l’incidente ha provocato il ferimento di alcune persone:

Due residenti sono rimasti intossicati dal fumo e hanno necessitato di cure mediche.

Una donna ha riportato una frattura al braccio cadendo mentre cercava di fuggire dall’edificio.

Purtroppo, nell’incendio sono morti anche due gattini, rimasti asfissiati dal fumo.

Evacuazione e Accertamenti

Per precauzione, l’intero stabile è stato evacuato. I tecnici dei vigili del fuoco hanno avviato immediatamente gli accertamenti necessari per verificare la stabilità della struttura. Al momento, non sembrano esserci danni strutturali significativi, e si prevede che presto verrà dato il nulla osta per consentire ai residenti di rientrare nei propri appartamenti.

Questo episodio sottolinea ancora una volta i pericoli legati all’abitudine di fumare a letto. Un gesto apparentemente innocuo può innescare incendi con conseguenze potenzialmente devastanti. È fondamentale adottare comportamenti responsabili e prevenire situazioni di rischio, specialmente in contesti abitativi.