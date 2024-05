Un incidente stradale si è verificato ieri in pieno centro ad Avellino, precisamente in via Circumvallazione, quando un uomo di 92 anni alla guida di un’auto ha investito un’anziana di 86 anni che attraversava la strada.

Dinamica dell’Incidente

L’impatto è stato per fortuna contenuto grazie alla bassa velocità con cui l’uomo stava viaggiando. Nonostante ciò, l’investimento non è stato evitato e l’anziana è caduta sull’asfalto. A una prima valutazione, la donna non presentava ferite visibili.

Intervento dei Soccorsi

Subito dopo l’incidente, un’ambulanza del 118 è intervenuta sul luogo per prestare soccorso all’86enne. La donna è stata accompagnata in ospedale per accertamenti, al fine di escludere eventuali lesioni interne non visibili immediatamente.

Azione della Polizia Municipale

Sul luogo dell’incidente sono giunti anche gli agenti della Polizia municipale di Avellino. Dopo una serie di accertamenti e verifiche, le autorità hanno deciso di ritirare la patente al 92enne. Questa misura precauzionale è stata presa per garantire la sicurezza stradale, considerando l’età avanzata del conducente.