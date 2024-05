Un tragico episodio ha scosso un’abitazione di via Falcone a Caserta, dove un litigio familiare ha avuto esiti drammatici. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, tutto sarebbe iniziato da una discussione tra un padre e suo figlio, un giovane di 17 anni. Durante il litigio, il ragazzo avrebbe impugnato un coltello da cucina e avrebbe colpito ripetutamente il genitore al torace e al collo. Le grida hanno attirato l’attenzione dei vicini, che hanno immediatamente chiamato i soccorsi e le forze dell’ordine per intervenire.

Il padre ferito è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico per le ferite riportate. Nel frattempo, il giovane aggressore è stato fermato dalla polizia e condotto in questura per essere interrogato sulle dinamiche dell’aggressione.

Dopo gli interrogatori e le indagini preliminari, il 17enne è ufficialmente arrestato e successivamente trasferito in un centro di prima accoglienza per minorenni, in attesa delle decisioni delle autorità competenti.