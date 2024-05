La movida notturna a Napoli ha nuovamente fatto registrare episodi di violenza, con protagonisti questa volta dei minorenni. Un grave fatto di cronaca si è verificato a largo Baracche, cuore della movida dei Quartieri Spagnoli, dove un ragazzo di Giugliano è brutalmente aggredito da un coetaneo ubriaco e colpito alla nuca con una bottiglia di vetro rotta. Le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire l’accaduto attraverso testimonianze e le immagini delle telecamere di videosorveglianza, per comprendere se l’aggressione sia stata preceduta da una lite o da una rissa coinvolgente più persone.

Il giovane ferito, un sedicenne, è trasportato d’urgenza all’ospedale dei Pellegrini, presentando una profonda ferita da taglio alla nuca. Fortunatamente, nonostante la perdita di sangue, non è in pericolo di vita. L’aggressore, armato di bottiglia di vetro, ha inflitto il colpo alle spalle del minorenne, scatenando un momento di panico tra i presenti.

Parallelamente, le forze dell’ordine continuano i controlli sulla movida partenopea per garantire sicurezza e monitorare i comportamenti dei giovani. In un’azione di prevenzione, i carabinieri del nucleo radiomobile hanno fermato due ragazzi su uno scooter con targa polacca, scoprendo che il passeggero nascondeva una pistola calibro 9 senza matricola. Il minorenne è arrestato per porto abusivo di arma da fuoco e concorso in ricettazione, mentre il maggiorenne è denunciato per lo stesso reato.

In un altro episodio, un quindicenne è sorpreso dai carabinieri a Chiaia con un coltello da 16 centimetri. Non avendo precedenti penali, ha giustificato il possesso dell’arma con la volontà di difesa personale.