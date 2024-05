Un tragico incidente ha scosso Palermo la scorsa notte, quando una turista polacca è stata investita e uccisa da un pirata della strada mentre attraversava corso Tukory, una strada del centro cittadino vicino alla stazione centrale. Dopo l’incidente, l’automobilista responsabile è fuggito via, ma si è poi costituito all’alba presso il comando della Polizia municipale. La vittima, identificata come Patrycja Bartosik Weder, 31 anni, era in compagnia del marito quando è stata tragicamente colpita mentre attraversava la strada. Nonostante i soccorsi tempestivi da parte del personale del 118, è stato purtroppo dichiarato il suo decesso una volta giunta in ospedale.

Il conducente dell’auto coinvolta nell’incidente è un palermitano di 46 anni, che si è presentato alle autorità dopo essere stato individuato dagli agenti della polizia municipale e della polizia di Stato. Al momento del controllo all’alcoltest, il tasso alcolemico dell’uomo era del 0,52%, leggermente superiore ai limiti previsti dalla legge. Tuttavia, si presume che questo valore fosse ancora più alto al momento dell’incidente, come indicato dalle autorità competenti.

L’uomo, residente proprio in corso Tukory dove si è verificato l’incidente, è stato denunciato per omicidio stradale e omissione di soccorso. Al momento, si sta investigando ulteriormente sull’accaduto e tutto sarà relazionato alla Procura della Repubblica.