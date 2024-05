Un pomeriggio e una serata intensa di controlli e perquisizioni hanno visto impegnati i carabinieri della compagnia di Caivano nella lotta contro la crescente criminalità locale. Le operazioni si sono concentrate in varie zone della città, con l’obiettivo di contrastare lo spaccio di droga e il traffico di armi.

Trovate Droghe e Materiali per il Confezionamento

Durante i controlli, i militari hanno scoperto circa 300 grammi di cocaina in uno stabile abbandonato situato in via Cairoli. La droga, suddivisa in sei pacchi sottovuoto, era nascosta all’interno di una cassaforte artigianale, sepolta in una botola murata ad hoc. La cassaforte era stata costruita con calce, cemento e stucco ancora freschi, un segnale della recente attività criminale. Oltre alla cocaina, i carabinieri hanno sequestrato tutto il materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi.

Tecniche di Nascondiglio Sofisticate

La criminalità locale sta diventando sempre più sofisticata nei suoi metodi. I sistemi di allarme avanzati, le videocamere a circuito chiuso, i nascondigli sotterranei e le cassette postali con doppio fondo sono solo alcuni degli strumenti utilizzati dai malviventi per nascondere droga e armi. In passato, vani ascensori e aiuole nelle aree pubbliche erano i principali nascondigli. Ora, l’edilizia illegale sembra aver preso il sopravvento, con soluzioni sempre più ingegnose per sfuggire ai controlli delle forze dell’ordine.

L’Impegno dei Carabinieri

L’attenzione dei carabinieri resta costante. Le indagini proseguono per smantellare le reti criminali che operano nella zona. L’operazione di ieri non è un caso isolato, ma fa parte di una strategia più ampia per riportare la legalità nel territorio e assicurare alla giustizia i responsabili delle attività illecite.