In un periodo di crisi economica crescente, lo Stato italiano ha introdotto diverse agevolazioni per sostenere i cittadini con redditi più bassi, aiutandoli a vivere più serenamente e tra le varie iniziative dell’INPS, ci sono tre nuovi bonus che offrono significativi benefici economici senza limiti d’età. Vediamo insieme a chi sono rivolti e come fare per richiederli.

1. Bonus Mamma

Il Bonus Mamma è un’agevolazione destinata alle lavoratrici madri, offrendo fino a 2.000 euro attraverso fringe benefit erogati dai datori di lavoro. Questo bonus è disponibile per circa 500.000 lavoratrici e permette di ottenere un supplemento di 250 euro al mese.

Requisiti e Modalità di Richiesta

Beneficiarie: Lavoratrici madri con almeno due figli.

Durata del Bonus: Fino al compimento del decimo anno del figlio più piccolo per chi ha due figli, o del diciottesimo anno per chi ha tre o più figli.

Come Richiederlo: Presentare un’autodichiarazione al datore di lavoro tramite il sito dell’INPS.

2. Bonus Meloni

Il Bonus Meloni consente una riduzione dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori, aumentando così la quota netta percepita in busta paga. La percentuale di riduzione dipende dal reddito mensile imponibile.

Dettagli delle Riduzioni

7% di Riduzione: Per retribuzioni mensili imponibili fino a 1.923 euro (esclusa la tredicesima).

6% di Riduzione: Per retribuzioni mensili imponibili fino a 2.692 euro (esclusa la tredicesima).

3. Fringe Benefit Aumentati

Con l’applicazione della Legge di Bilancio 2024, la soglia di esenzione fiscale per i fringe benefit è stata aumentata da 1.000 a 2.000 euro per i lavoratori con figli. Questo tipo di aiuto è a discrezione del datore di lavoro, che può decidere se concedere o meno i benefici al dipendente.

Vantaggi dei Fringe Benefit

Non Fanno Reddito: Le somme erogate o rimborsate per utenze domestiche (gas, luce, acqua) e l’affitto della prima casa non sono tassabili.

Come Richiederli: Tramite il portale dell’INPS, simile al Bonus Mamma e al Bonus Meloni.

Conclusioni

Questi bonus rappresentano un’importante opportunità per molte famiglie italiane, offrendo un sostegno concreto in un periodo di difficoltà economiche. È fondamentale restare informati sulle modalità di richiesta e sui requisiti necessari per beneficiare di queste agevolazioni. Gli interessati sono invitati a consultare il sito dell’INPS per ulteriori dettagli e per presentare le loro domande.