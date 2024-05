Un’esercitazione del soccorso alpino della Guardia di Finanza si è trasformata in tragedia, con la perdita di tre giovani vite. Luca Piani, Alessandro Pozzi e Simone Giacomelli, tutti valtellinesi, sono morti precipitando dal precipizio degli Asteroidi in Val Masino.

Le Vittime

Luca Piani, 32 anni, di Villa di Tirano.

Alessandro Pozzi, 25 anni, residente a Valfurva.

Simone Giacomelli, 22 anni, di Valdisotto, vicino alla nota località turistica di Bormio.

L’Incidente

L’incidente è avvenuto durante un’esercitazione mirata a migliorare la preparazione dei militari per i servizi di soccorso alpino, indispensabili per garantire la sicurezza nelle impervie montagne della Valtellina e della Valchiavenna. La tragedia si è consumata a causa del cedimento improvviso della roccia sotto i piedi dei militari, che ha provocato la caduta della cordata.

Le Circostanze

Secondo le ricostruzioni, i tre militari erano legati in cordata e si stavano allenando quando uno dei punti di ancoraggio ha ceduto. Questo ha causato il precipitare di tutti e tre per decine di metri, rendendo impossibile qualsiasi tentativo di salvataggio.

Impatto sulla Comunità

La comunità locale è profondamente scossa dalla perdita di questi giovani uomini, noti e apprezzati per il loro impegno e dedizione. Le loro famiglie, i colleghi e gli amici sono in lutto, mentre si cerca di comprendere come sia potuto accadere un incidente di tale gravità durante un’esercitazione.

Reazioni

Le autorità locali e nazionali hanno espresso il loro cordoglio e la loro vicinanza alle famiglie delle vittime. Il ministro della Difesa ha dichiarato che verrà avviata un’indagine per comprendere le dinamiche dell’incidente e per garantire che simili tragedie non si ripetano in futuro.