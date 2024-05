Nella notte scorsa, un grave incendio ha completamente distrutto tre tir di proprietà di un’azienda di autotrasporti situata a Teggiano, in provincia di Salerno. Le fiamme hanno avuto origine nella località Prato Perillo, all’interno del piazzale della ditta di autotrasporti, dove i tre veicoli erano parcheggiati L’incendio ha richiesto l’intervento immediato e coordinato dei vigili del fuoco, i quali sono mobilitati dai distaccamenti di Sala Consilina, di Eboli e dal comando provinciale di Salerno. Le squadre dei pompieri hanno lavorato instancabilmente per ore, fino alle prime luci dell’alba, per domare le fiamme e limitare i danni alla struttura circostante.

Al momento, le cause dell’incendio non sono ancora determinate e sono oggetto di indagini da parte delle autorità competenti. Tuttavia, l’evento ha causato gravi danni materiali e economici all’azienda di autotrasporti coinvolta, oltre a rappresentare un duro colpo per la comunità locale.

Si spera che le indagini in corso possano chiarire le circostanze dell’incidente e individuare eventuali responsabilità, al fine di prevenire situazioni simili in futuro e garantire la sicurezza delle attività industriali e delle comunità locali.