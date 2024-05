Un operaio di 58 anni della Napoli Servizi è in coma dopo un grave incidente avvenuto sabato scorso a Ponticelli. L’uomo, padre di cinque figli, è stato colpito alla testa da una struttura in acciaio staccatasi da una gru mentre stava lavorando in via Volpicella. Le cause esatte dell’incidente sono ancora da chiarire.

I soccorsi e il trasporto in ospedale

L’incidente è avvenuto in circostanze ancora poco chiare, e sul posto è intervenuta immediatamente un’ambulanza del 118, che ha trasportato l’operaio in codice rosso all’Ospedale del Mare. L’uomo ha riportato lesioni al midollo spinale e attualmente si trova in coma con prognosi riservata.

Indagini in corso

La Polizia di Stato è intervenuta sul luogo dell’incidente dopo una segnalazione, seguita dal pubblico ministero della Procura di Napoli, specializzato in infortuni sul lavoro. L’area dell’incidente e il furgone della Napoli Servizi sono stati posti sotto sequestro per permettere un’indagine accurata.

La Napoli Servizi ha avviato un’indagine interna per accertare le cause dell’incidente. Secondo le prime dichiarazioni dell’azienda, l’area sequestrata non è né di loro proprietà né fa parte del loro cantiere. L’azienda ha appreso dell’incidente solo successivamente e ha espresso il proprio dispiacere per l’accaduto, assicurando di essere in contatto con la famiglia dell’operaio.

Dichiarazioni dell’azienda

La Napoli Servizi ha rilasciato una dichiarazione ufficiale in cui si dice «dispiaciuta per l’accaduto» e precisa che l’area in cui è avvenuto l’incidente non faceva parte del luogo di lavoro designato per l’operaio. L’azienda ha confermato di essere in contatto con la famiglia del dipendente, a cui ha espresso il proprio sostegno e auspica una rapida ripresa dell’uomo.