Le autorità di Torre del Greco hanno intensificato gli sforzi per contrastare l’inquinamento e il mancato rispetto delle norme ambientali nella città costiera. Un uomo di 49 anni è denunciato dalle forze dell’ordine locali per diverse violazioni legate al trasporto illecito di rifiuti pericolosi e speciali.

Dettagli dell’Operazione

Trasporto Illecito: L’uomo è sorpreso a bordo di un motocarro Piaggio mentre trasportava un carico di rifiuti pericolosi e speciali senza le necessarie autorizzazioni.

Violazioni Aggiuntive: Oltre al trasporto illegale di rifiuti, l’uomo è quindi trovato sprovvisto di patente di guida e in possesso di strumenti per lo scasso, che sono stati rinvenuti durante i controlli.

Denuncia e Sequestro: Gli agenti di polizia municipale hanno denunciato l’uomo e sequestrato il motocarro utilizzato per il trasporto illecito di rifiuti.

Monitoraggio Continuo: L’operazione rientra in un più ampio sforzo di monitoraggio avviato dal sindaco Luigi Mennella e dall’assessore all’ambiente, Antonio Ramondo, per contrastare l’inquinamento e l’abbandono di rifiuti nella città.

Stagione Contro gli Sversamenti Illeciti: L’amministrazione comunale ha avviato una serie di azioni volte a contrastare gli sversamenti illeciti e a sanzionare i cittadini che non rispettano le regole per il conferimento dei rifiuti.

Risultati dell’Operazione

Multe e Sequestri: Grazie alle azioni di controllo e sanzione, l’amministrazione comunale ha raccolto circa cinquemila euro nelle casse del Comune.

Sanzioni Applicate: Durante il periodo dal 13 al 23 maggio, trentasette persone sono finite multate per aver violato le norme sul conferimento dei rifiuti differenziati.