Un tragico incidente sul lavoro ha scosso la comunità di Carinaro nel Casertano, portando alla morte di un uomo di 64 anni, Domenico Pierbenansi, originario di Frattamaggiore. L’uomo stava lavorando sul tetto di un capannone di un’azienda di infissi dell’area industriale, impegnato nell’installazione di pannelli solari, quando si è verificata la tragedia. Secondo le prime informazioni, il solaio su cui si trovava Pierbenansi ha improvvisamente ceduto, facendolo precipitare da un’altezza di dieci metri. L’impatto è stato fatale e l’uomo è deceduto sul colpo.

La Procura di Napoli Nord ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo, delegata alla polizia, al fine di accertare le cause esatte dell’incidente. Sono in corso verifiche circa la posizione contrattuale dell’uomo, il quale, dalle prime indagini, sembra non avesse alcun contratto di lavoro regolare. Si ipotizza che questa situazione potrebbe essere legata al fatto che l’uomo fosse imparentato con i titolari dell’azienda presso cui stava svolgendo l’attività lavorativa.

Questa tragica vicenda mette in luce l’importanza della sicurezza sul luogo di lavoro e solleva interrogativi sull’effettiva tutela dei diritti dei lavoratori, specialmente riguardo alle condizioni contrattuali e alle misure di sicurezza adottate durante lo svolgimento delle attività lavorative.