Ieri pomeriggio, una rapina è stata segnalata alle autorità locali di San Giorgio a Cremano. Una giovane ragazza si è recata presso il Commissariato di Polizia per denunciare di essere stata vittima di uno scippo in via Salvator Rosa. La vittima ha raccontato agli agenti che un individuo le aveva strappato la borsa con violenza prima di fuggire dal luogo del crimine. Fortunatamente, la ragazza è riuscita a contattare prontamente le forze dell’ordine per segnalare l’accaduto.

Intervento delle Forze dell’Ordine

Le autorità hanno prontamente avviato le ricerche per rintracciare il responsabile dello scippo. Grazie alla tempestiva segnalazione e alla pronta risposta degli agenti, il sospetto è stato individuato e bloccato in un negozio nelle vicinanze.

Arresto del 27enne

Il sospetto, un uomo di 27 anni originario di Massa di Somma, è stato arrestato e accusato di rapina. Le forze dell’ordine hanno restituito la borsa rubata alla sua legittima proprietaria, garantendo così un immediato ritorno dei beni alla vittima.