Un incidente stradale ha provocato seri disagi lungo la Variante di Avellino, con conseguenze tangibili sulla viabilità della zona. Un tir, fuori sagoma e non rispettando i limiti di altezza vigenti, è rimasto incastrato sotto il ponte della variante, danneggiando la struttura e costringendo alla chiusura della strada provinciale che conduce ai comuni dell’Alta Valle del Sabato. L’evento, avvenuto lungo la via Contrada Novesoldi nel territorio comunale di Atripalda, ha causato danni significativi alla trave di bordo del sovrappassante viadotto della SS7bis “di Terra di Lavoro” al km 84,300. Questo ha comportato la necessità di interventi immediati da parte di Anas per garantire la sicurezza della struttura e dei veicoli che la utilizzano.

Il personale di Anas è entrato subito al lavoro per eseguire le prime attività di messa in sicurezza e le opportune verifiche tecniche. Tuttavia, a seguito di ulteriori approfondimenti, potrebbe essere necessario attivare il senso unico alternato sulla sovrappassante tratta di SS7bis, al fine di consentire l’esecuzione degli interventi definitivi.

L’incidente ha causato disagi significativi per i pendolari e i residenti della zona, con la chiusura temporanea della strada provinciale e la conseguente deviazione del traffico su percorsi alternativi. Si consiglia quindi ai conducenti di prestare particolare attenzione e di seguire le indicazioni delle autorità competenti per evitare ulteriori complicazioni durante la fase di ripristino della viabilità.