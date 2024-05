Nel tardo pomeriggio di ieri, un tragico incidente ha scosso l’autostrada tra Baronissi e Mercato San Severino. Un autocarro, impegnato nel trasporto di mangimi per animali, è uscito di corsia e si è ribaltato, riversando gasolio sulla carreggiata. Le cause esatte dell’incidente sono attualmente oggetto di accertamento, ma la gravità della situazione è stata immediatamente evidente. Sul posto sono intervenuti prontamente tre mezzi dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Mercato San Severino, supportati da un’autogru proveniente dalla sede centrale. L’obiettivo era quello di mettere in sicurezza il mezzo ribaltato e ripristinare la normale circolazione stradale.

Per fortuna, il conducente dell’autocarro è rimasto illeso, così come altre persone coinvolte nel sinistro. Tuttavia, l’incidente ha causato notevoli disagi alla viabilità della zona. Oltre ai Vigili del Fuoco, sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche il personale del 118 e la Polizia Stradale per effettuare i necessari rilievi e ricostruire la dinamica dell’evento.

Il traffico sull’autostrada è rimasto paralizzato per diverse ore, mentre le autorità competenti hanno lavorato instancabilmente per ripristinare la normalità e garantire la sicurezza degli automobilisti. Il recupero del mezzo ribaltato e la raccolta di prove sono stati compiti delicati, ma fondamentali per comprendere pienamente le cause dell’incidente e prevenire futuri episodi simili.