Ha il fascino delle vecchie storie, degli anni ruggenti e del boom degli Anni ’80 la nuova trasmissione condotta da Maria Chiara Casillo e prodotta da “GT Channel” che andrà in onda il mercoledì – dal 15 maggio 2024 – alle ore 21 su “GT Channel”, canale 117 del Digitale Terrestre.

L’inviata speciale Titti Petrucci, stilista ed imprenditrice nel settore moda, in ogni puntata entrerà nella casa di una donna diversa per aiutarla a creare il suo look, rovistando nel suo armadio e mescolando capi vintage preziosi con pezzi nuovi, capi importanti e non, dal sartoriale al “pret-à-porter”, dall’artigianale alle grandi firme, all’insegna del riciclo, contro lo spreco e il consumismo. In studio insieme alla conduttrice ci sono due ospiti: uno fisso, Davide Rossetti, considerato un “guru” della moda, e un proprietario di boutique diverso per ogni puntata.

Il format, pensato per dare suggerimenti alle persone comuni nella vita quotidiana, ha un duplice scopo: quello di aiutare il pubblico a creare un look vincente e sempre adeguato alle circostanze, sfruttando al meglio ciò che hanno nell’armadio, e quello di evitare lo spreco generato dallo shopping compulsivo a generazioni che non hanno più modelli precisi da seguire.

Le donne di cui visitiamo case e guardaroba sono di varie età e provenienza, ma anche professioniste, imprenditrici, artiste e personaggi del mondo dello spettacolo e molte di loro affermano che l’abito evidenzia la ricerca di un nuovo stile di vita, il bisogno di cambiamento, o di una nuova fase esistenziale. Nelle storie, sicuramente affascinanti, che le protagoniste racconteranno, stimolate dalla bravissima Titti Petrucci, si possono rispecchiare un po’ tutte. Insomma, c’è tanto da scoprire nella trasmissione “Tesori nascosti”, al fine di trovare un giusto equilibrio tra forma e contenuto fuori e dentro di noi.

“TESORI NASCOSTI” partirà mercoledì 15 maggio 2024 alle ore 21 su “GT Channel” (canale 117 dtt)

In replica ogni domenica alle ore 24.