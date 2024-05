Nei Campi Flegrei, una delle aree vulcaniche più attive e pericolose d’Italia, il governo ha avviato un’importante operazione di verifica della vulnerabilità degli edifici privati. Cento tecnici, organizzati in 55 squadre, sono al lavoro per valutare la sicurezza delle abitazioni e stabilire le necessarie misure di intervento. Questa iniziativa non coinvolge case abusive e seconde case, concentrandosi esclusivamente sulle prime case dei residenti.

Analisi e Stime Preliminari

Secondo il ministro, la ricognizione degli edifici richiederà diversi mesi. Al termine di questo processo, il governo valuterà l’importo necessario per gli interventi di messa in sicurezza. Le stime preliminari indicano che circa la metà degli 8.000 edifici nell’area è esposta a rischio sismico. In particolare, 1.250 case sarebbero a elevato rischio e 2.750 a medio rischio.

Strutture Pubbliche e Interventi Prioritari

Per quanto riguarda le strutture pubbliche, le stime dettagliate saranno disponibili nei prossimi giorni. Tuttavia, si prevede che saranno necessari oltre 500 milioni di euro per la messa in sicurezza complessiva. L’intervento prioritario sarà rivolto alle scuole di ogni ordine e grado, circa 40 in totale, che rappresentano un elemento critico per la sicurezza della comunità.

Soluzioni e Strategie di Intervento

Il ministro ha escluso l’utilizzo del metodo Sismabonus, ritenendolo inadatto per la rapidità e l’efficacia richieste dalla situazione. Sono allo studio due o tre ipotesi alternative, tra cui la possibilità di sostenere economicamente i cittadini che decidano di delocalizzare. L’obiettivo è trovare soluzioni più celeri e migliori per garantire la sicurezza dei residenti.

Convivenza con il Rischio e Consapevolezza

Vivendo in un’area notoriamente pericolosa come i Campi Flegrei, i residenti devono essere consapevoli dei rischi e collaborare attivamente per promuovere una convivenza responsabile con il pericolo. Il ministro ha sottolineato l’importanza di una maggiore comunicazione e consapevolezza, affinché la comunità sia sempre vigile e preparata.