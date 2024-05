In seguito alle recenti scosse sismiche che hanno interessato l’area, il carcere femminile di Pozzuoli sarà evacuato. La decisione è annunciata dal provveditore delle carceri della Campania, Lucia Castellano, che ha spiegato come il provvedimento sia stato adottato per motivi precauzionali. Le scosse di terremoto registrate ieri sera hanno provocato lievi danni alla struttura carceraria, la cui entità è attualmente oggetto di accertamenti. Lucia Castellano ha dichiarato: “Nel frattempo mettiamo in sicurezza le carcerate, che saranno dislocate in altre strutture campane”. Questo intervento urgente è stato necessario per garantire l’incolumità delle 140 detenute presenti nel carcere.

Dislocazione delle Detenute

Le detenute saranno trasferite temporaneamente in altre carceri della regione Campania. Castellano ha sottolineato che lo sforzo principale è di garantire che le detenute possano tornare quanto prima nella struttura di Pozzuoli: “Pozzuoli è una struttura d’eccellenza a cui non vogliamo rinunciare”. Questo indica l’intenzione delle autorità di ripristinare la normalità nel più breve tempo possibile, una volta valutati e riparati i danni.

Un Progetto di Sicurezza

L’evacuazione è un chiaro segnale dell’attenzione posta sulla sicurezza delle persone detenute. La priorità delle autorità è evitare qualsiasi rischio per l’incolumità delle detenute, procedendo con cautela e adottando tutte le misure necessarie per affrontare l’emergenza.