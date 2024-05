In risposta allo sciame sismico che ha recentemente colpito la regione dei Campi Flegrei, una nuova iniziativa di allerta è stata messa a disposizione per i Comuni interessati. La Enterprise Contact Group, una società privata, ha collaborato con l’Anci Campania per offrire un servizio di messaggi di evacuazione ai telefoni fissi, disponibile su richiesta.

Un Sistema di Allerta Innovativo

La Enterprise Contact Group ha annunciato di aver attivato, a partire da ieri e fino al 1 giugno, un presidio h24 per supportare la protezione civile regionale e i Sindaci dei Comuni coinvolti. Il servizio mira a veicolare rapidamente messaggi di allerta attraverso i telefoni fissi, uno strumento fondamentale per raggiungere in modo efficace tutta la popolazione, inclusi gli anziani meno avvezzi all’uso di SMS, social media e altre nuove tecnologie.

«In caso di necessità di evacuazione – ha dichiarato Valentina Flaminio, CEO di Enterprise Group – squilleranno tutti i telefoni della città, raggiungendo così anche l’utenza più anziana che ha poca dimestichezza con SMS, social e nuove tecnologie. La nostra piattaforma informatica permette di raggiungere le utenze telefoniche immediatamente: il fattore-tempo fa la differenza in questi momenti ed in tutti i casi in cui deve essere diramata l’allerta del sindaco, nella maniera più veloce e capillare possibile».

L’Importanza di una Comunicazione Efficace

La decisione di implementare questo sistema arriva quindi in un momento di massima allerta per la regione Campania, dove il recente sciame sismico ha creato preoccupazione tra i residenti. La rapidità con cui un messaggio di evacuazione può essere trasmesso è cruciale per garantire la sicurezza della popolazione. Con questa iniziativa, i Comuni hanno ora un potente strumento aggiuntivo per gestire le emergenze in modo tempestivo ed efficiente.