Il prossimo fine settimana, Napoli e la Campania sperimenteranno condizioni meteorologiche a due facce, con una combinazione di acquazzoni e caldo torrido che si alterneranno tra sabato e domenica.

Sabato 25 Maggio

Mattinata e Pomeriggio:

Rischio Piogge: Elevato, soprattutto durante la tarda mattinata. Le precipitazioni attese saranno moderate ma burrascose.

Temperature: Relativamente miti, ma con una percezione di freschezza dovuta alle piogge.

Venti: Deboli, contribuendo a una sensazione di umidità nelle ore notturne e nelle zone interne della Campania.

Domenica 26 Maggio

Mattinata e Pomeriggio:

Cielo: Prevalentemente soleggiato con il ritorno del caldo torrido.

Temperature: Di poco al di sotto dei 28 gradi, con una maggiore percezione di calore soprattutto lungo le coste.

Raggi Ultravioletti: Particolarmente alti tra le 14 e le 16, rappresentando un rischio significativo per la pelle e gli occhi.

Raccomandazioni per la Protezione dai Raggi UV

L’Istituto Superiore di Sanità (ISS) consiglia diversi metodi per proteggersi efficacemente dai raggi ultravioletti, soprattutto durante le ore più calde della giornata:

Evitare l’esposizione diretta al sole tra le 12:00 e le 16:00.

Indossare vestiti protettivi: Cappelli a falda larga per proteggere occhi, orecchie, viso e collo; occhiali da sole ad alta protezione e abiti aderenti e coprenti.

Usare creme solari protettive: Con un fattore di protezione di almeno 15, da riapplicare ogni due ore o dopo aver nuotato, sudato, o svolto attività fisica all’aperto.

L’ISS sottolinea che le creme solari non sono destinate a prolungare l’esposizione al sole, ma a proteggere la pelle quando l’esposizione è inevitabile.

I residenti e i visitatori di Napoli e della Campania dovrebbero prepararsi a un fine settimana variegato, con sabato caratterizzato da piogge e domenica dominata dal sole e dal caldo torrido. È importante prendere precauzioni contro l’esposizione ai raggi ultravioletti e mantenere l’idratazione, specialmente durante le ore più calde della giornata.