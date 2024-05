Con l’inizio del mese di maggio 2024, numerose famiglie italiane hanno l’opportunità di accedere a una serie di nuovi bonus e aiuti economici forniti dallo Stato. Questi benefici, che coprono una vasta gamma di esigenze, sono progettati per sostenere i cittadini nelle loro spese quotidiane, dalle bollette alle spese per l’istruzione e la cultura. Ecco una panoramica dei principali bonus disponibili e delle relative modalità di richiesta.

Assegno Unico

L’Assegno Unico, fondamentale per le famiglie italiane con figli minori a carico, continua a essere un pilastro importante del sistema di sostegno sociale. Nel 2024, questo beneficio fornisce un contributo mensile variabile in base all’ISEE familiare e alla composizione del nucleo familiare. Le famiglie con un ISEE fino a 17.090,61 euro possono beneficiare di un contributo più sostanzioso, mentre quelle con un ISEE superiore ricevono un importo ridotto. Sono previsti anche incrementi per famiglie numerose o con neonati. La richiesta può essere effettuata tramite il portale online dell’INPS, utilizzando SPID, CIE o CNS.

Bonus Asilo Nido

Il Bonus Asilo Nido è destinato alle famiglie con bambini sotto i 3 anni e copre le spese di iscrizione agli asili nido. Non ci sono limiti di reddito per accedere a questo beneficio, ma l’importo massimo rimborsabile varia in base all’ISEE della famiglia. La richiesta può essere presentata online sul sito dell’INPS, utilizzando le modalità di autenticazione previste.

Carta Acquisti

La Carta Acquisti è una carta prepagata che fornisce un importo di 80 euro ogni due mesi alle famiglie con bambini sotto i 3 anni o agli individui di 65 anni o più, con un ISEE non superiore a 8.052,75 euro. È necessario compilare il modulo di richiesta presso gli uffici postali locali per accedervi. Non è u nuovo bonus ma a maggio la scheda sarà ricaricata.

Bonus Bollette

Il Bonus Bollette, che include le spese per acqua, gas ed energia elettrica, è erogato automaticamente come sconto in fattura. Il limite di ISEE per beneficiare di questo bonus varia a seconda del numero di figli a carico della famiglia. Non è richiesta una domanda separata; è sufficiente presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per l’anno 2024.

Carta della Cultura

La Carta della Cultura offre ai diciottenni un credito di 500 euro per l’acquisto di beni e servizi culturali. È rivolta ai giovani appartenenti a famiglie con un ISEE non superiore a 35.000 euro. La richiesta deve essere presentata tramite il sito ufficiale della Carta della Cultura.

Carta del Merito

La Carta del Merito premia gli studenti che hanno conseguito un punteggio di 100/100 all’esame di maturità con un premio di 500 euro. La richiesta deve essere effettuata online tramite il sito dedicato alla Carta del Merito.

Bonus Psicologo

Il Bonus Psicologo fornisce un sostegno economico fino a 1.500 euro a coloro che hanno un ISEE non superiore ai 50.000 euro e che necessitano di sessioni con psicoterapeuti. La richiesta può essere effettuata online sul sito dell’INPS, un nuovo Bonus rispetto a quello dello scorso anno che a maggio dovrebbe produrre i primi effetti.

Assegno di Inclusione

L’Assegno di Inclusione sostituisce il Reddito di Cittadinanza ed è destinato a famiglie con almeno un membro disabile, un minore, un anziano oltre i 60 anni o una persona seguita dai servizi sociali. La richiesta può essere presentata online, seguendo i criteri specifici di reddito e patrimonio.

Supporto per la Formazione e il Lavoro

Il Supporto per la Formazione e il Lavoro fornisce un aiuto economico mensile di 350 euro ai partecipanti impegnati in corsi di formazione per il reinserimento nel mondo del lavoro. La richiesta può essere presentata online, seguendo i criteri di ammissibilità stabiliti.