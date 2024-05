Con l’arrivo dell’estate, sono numerose le agevolazioni economiche che possono essere sfruttate da lavoratori e cittadini, ognuno di questi tanti Bonus con requisiti specifici. Dall’incentivo per i condizionatori ai bonus per zanzariere e tende da sole, fino alla detassazione per i lavoratori stagionali, ecco un quadro delle opportunità a disposizione.

Bonus Condizionatori

Uno dei contributi più popolari tra i cittadini è il bonus per l’acquisto e l’installazione di condizionatori. Questo incentivo è previsto fino alla fine del 2024 e consente di detrarre il 50% della spesa finale se si sceglie un condizionatore a pompa di calore, che può essere utilizzato sia per il raffrescamento estivo che per il riscaldamento invernale.

Per chi decide di sostituire la vecchia caldaia a gas con un climatizzatore a pompa di calore, è disponibile un ecobonus che permette di detrarre il 65% della spesa, a patto di presentare la pratica all’Enea e di rottamare la caldaia esistente. La detrazione è possibile senza necessità di interventi di ristrutturazione o pratiche edilizie, ma è fondamentale che l’installazione sia eseguita da un tecnico abilitato.

Bonus Zanzariere e Tende da Sole

Per migliorare il comfort durante i mesi estivi, sono disponibili bonus anche per l’acquisto e l’installazione di zanzariere e tende da sole. Le zanzariere devono essere regolabili, con marchiatura CE e un valore Gtot certificato inferiore a 0,35, mentre le tende da sole devono essere fisse e conformi alle normative CE. Entrambe le agevolazioni permettono di detrarre il 50% della spesa fino a un massimo di 60.000 euro. Questi interventi sono considerati come miglioramenti dell’efficienza energetica e quindi rientrano nelle agevolazioni edilizie.

Detassazione per i Lavoratori Stagionali

L’estate porta anche agevolazioni fiscali per i lavoratori stagionali nel settore turistico. La detassazione riguarda il 15% delle retribuzioni lorde per il lavoro notturno e le prestazioni straordinarie. Questo provvedimento mira a fronteggiare la carenza di personale nelle strutture ricettive e di ristorazione durante la stagione turistica. I lavoratori devono fornire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per attestare il reddito percepito nell’anno precedente, permettendo al datore di lavoro di riconoscere le integrazioni dovute.

Contributi per i Centri Estivi

Anche le famiglie con figli possono beneficiare di agevolazioni estive. L’Inps offre un rimborso fino a 100 euro per l’iscrizione a centri estivi per minori tra i 3 e i 14 anni, figli o orfani di dipendenti o pensionati della pubblica amministrazione. Inoltre, è prevista una detrazione del 19% delle rette per i centri sportivi. Questi tanti Bonus per l’estate possono essere richiesti attraverso il sito dell’Inps e sono validi per la frequenza di centri estivi diurni da giugno a settembre.

Rimborso del Modello 730

Infine, tra giugno e luglio, molti lavoratori dipendenti e pensionati riceveranno la quattordicesima e il rimborso del modello 730, a condizione che abbiano effettuato spese detraibili nel 2023. La tempistica della liquidazione del rimborso dipende dalla data di presentazione del modello 730/2024, con il rimborso che viene erogato con le spettanze del mese successivo alla presentazione della dichiarazione dei redditi.