Un incidente stradale di grave entità ha scosso la provincia di Avellino questa mattina, coinvolgendo due autobus, uno dei quali in servizio per Air Campania, e lasciando un giovane studente ferito. L’incidente si è verificato lungo la strada provinciale 91, mentre i due autobus stavano trasportando studenti agli istituti scolastici di Calitri e Sant’Angelo dei Lombardi. L’impatto è stato così violento che il giovane di 18 anni, studente di Andretta, è rimasto incastrato tra i sedili e ha riportato lesioni alla rotula.

Fortunatamente, il giovane è prontamente soccorso e trasportato all’ospedale “Moscati” di Avellino, dove lo hanno sottoposto a un intervento chirurgico per trattare le sue ferite. Nel frattempo, l’autista del bus che ha tamponato, un residente di Bisaccia, è operato per le lesioni interne presso l’ospedale di Ariano Irpino. Secondo le autorità sanitarie, entrambi non corrono pericolo di vita, ma l’incidente ha comunque provocato grande apprensione e preoccupazione nella comunità locale.

Gli altri passeggeri coinvolti nell’incidente, inclusi l’autista dell’altro autobus e tre studenti, sono medicati negli ospedali di Sant’Angelo dei Lombardi e Ariano Irpino, e sono fortunatamente dimessi dopo le cure.

Anthony Acconcia, amministratore unico di Air Campania, ha dichiarato la vicinanza della società alle persone coinvolte e alle loro famiglie, assicurando che la società sta collaborando pienamente con le autorità competenti per chiarire la dinamica dell’incidente.