Un violento tamponamento tra tre auto si è verificato lungo la Variante di Avellino, nei pressi del carcere di Bellizzi Irpino. L’incidente ha provocato gravi danni ai veicoli coinvolti e ha richiesto l’intervento dei soccorsi. L’impatto è così violento che due persone, un ragazzo e una donna, sono rimaste ferite. Entrambi si trovavano al volante delle rispettive auto al momento dell’incidente. A causa delle ferite riportate, sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale Moscati per ricevere le cure necessarie.

Interventi sul Posto

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti rapidamente i vigili del fuoco del comando provinciale, che hanno lavorato per mettere in sicurezza l’area e rimuovere i veicoli danneggiati. Gli agenti della polizia stradale sono stati impegnati nella ricostruzione della dinamica dell’incidente e nella gestione del traffico.

Traffico in Tilt

Il traffico, già rallentato a causa della circolazione su una sola corsia regolata da un semaforo, è andato completamente in tilt. La situazione ha reso necessario un impegno aggiuntivo da parte delle forze dell’ordine per disciplinare la circolazione e ridurre al minimo i disagi per gli automobilisti.

Conclusione

L’incidente sulla Variante di Avellino ha evidenziato ancora una volta l’importanza della prudenza alla guida, soprattutto in zone già critiche per il traffico. Grazie all’intervento tempestivo dei soccorsi e delle forze dell’ordine, la situazione è stata gestita nel miglior modo possibile, ma restano le preoccupazioni per le condizioni dei feriti e per la sicurezza stradale in generale.