Il ministro degli Affari Esteri, l’onorevole Antonio Tajani, ha fatto tappa a Poggiomarino. Sabato scorso, insieme all’onorevole Fulvio Martusciello ed il senatore Franco Silvestro, Tajani ha parlato dell’ importanza del voto alle Europee anche per il paese di Poggiomarino. Un convegno interessante per tutti i cittadini di Poggiomarino. Per i saluti istituzionali presenti il sindaco Maurizio Falanga, l’ assessore Maria Carillo, il Presidente del Consiglio comunale Francesco Parisi ed il consigliere comunale Antonio Bonagura. Sono stati Parisi e Bonagura, forzisti da sempre, ad organizzare l’ evento che ha riscosso molto successo.

A raccontare la soddisfazione per la mattinata trascorsa è Francesco Parisi, membro del direttivo provinciale di Forza Italia: ” Siamo onorati di aver potuto ospitare il Ministro più apprezzato del Parlamento italiano dai leader di tutto il mondo”. Per Parisi non ci sono dubbi ” per Tajani e Martusciello ci sarà un vero plebiscito, il voto a Forza Italia è l’ unico voto al Parlamento europeo che conterà per l’ Italia”.