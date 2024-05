Un nuovo punto di ritrovo apre oggi i battenti a Poggiomarino e promette di diventare la nuova destinazione preferita per coloro che cercano un momento di dolcezza e divertimento. Lo Sweet Chalet inaugurerà il suo nuovo locale in Piazzetta Nicola Nappo, e lo farà con un evento speciale che garantirà risate e divertimento per tutti i presenti. L’inaugurazione inizierà con un vibrante dj set dalle 20, che preparerà il terreno per lo spettacolo principale della serata. Alle 22 salgono sul palco Very e Sasy, autentici mattatori del popolare social network TikTok con un evento gratuito. Con la loro energia contagiosa e il loro talento innato nell’intrattenimento, promettono di regalare momenti indimenticabili a tutti gli ospiti.

Lo Sweet Chalet è una nuova location ViGi, e si presenta come molto più di una semplice location per il relax, ma uno chalet dove il maestro Ugo Conte delizierà il palato con i suoi famosi gelati di produzione artigianale e semifreddi . Lo sweet chalet offre una vasta selezione di graffe, caffè di alta qualità e frutta fresca e drink preparati da esperte barlady. Con un ampio parcheggio a disposizione, il locale è destinato a diventare il luogo ideale per trascorrere una fresca e armoniosa estate – e non solo – all’insegna del buon gusto e del divertimento.

Per coloro che desiderano garantirsi un posto privilegiato durante l’evento di stasere, è ancora possibile prenotare un tavolo esclusivo chiamando al numero 3456066126. Questo assicurerà un’esperienza ancora più speciale, con un servizio dedicato e un’atmosfera unica.