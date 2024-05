Una notte di terrore per la Farmacia Sant’Antonio nel cuore di Grottaminarda, dove ladri senza scrupoli hanno messo a segno un furto dal valore di trentamila euro. L’atto criminale è avvenuto intorno alle 3 del mattino, quando il silenzio avvolgeva le vie del centro. I malviventi hanno agito con precisione e rapidità, riuscendo a scardinare la saracinesca della farmacia con l’ausilio di un flex. Una volta dentro, hanno puntato dritto alle casse continue, contenenti l’incasso degli ultimi giorni. In poco tempo, hanno fatto razzia del denaro e si sono dati alla fuga.

La situazione è stata resa ancora più agevole per i ladri dal fatto che l’impianto di videosorveglianza della farmacia non era funzionante, privando così i gestori di un potenziale deterrente contro i criminali.

Al momento, sono i carabinieri ad indagare sull’accaduto, raccogliendo ogni possibile elemento per risolvere il caso. Si ipotizza che dietro questo audace colpo possa celarsi una banda di professionisti, esperti nel compiere furti in poco tempo e senza lasciare tracce.

La comunità locale è scossa da questo episodio e molti si chiedono come sia stato possibile un furto così audace nel cuore della città. Le autorità stanno lavorando per garantire la sicurezza dei cittadini e per portare i responsabili di questo vile crimine davanti alla giustizia.