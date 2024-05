La città di Afragola torna sotto i riflettori per un nuovo episodio di violenza gratuita. Ieri, nei pressi di viale Sant’Antonio, uno studente del liceo Brunelleschi è stato aggredito senza motivo apparente da un membro di una baby gang. Questo incidente segue una serie di attacchi simili avvenuti nei mesi precedenti, molti dei quali hanno coinvolto anche anziani.

L’Incidente

Secondo le testimonianze raccolte sul posto, il giovane è stato avvicinato da una persona a bordo di un monopattino. Senza alcuna provocazione, l’aggressore ha colpito lo studente alla testa con una bottiglia, causando una ferita significativa. Gli uomini del 118 sono intervenuti rapidamente, fornendo le prime cure mediche al giovane e trasportandolo successivamente in ospedale per ulteriori accertamenti.

Le Indagini

La polizia di Stato ha avviato immediatamente le indagini per identificare l’aggressore e comprendere meglio le dinamiche dell’incidente. L’episodio si inserisce in un contesto di crescente preoccupazione per la sicurezza pubblica ad Afragola, dove le baby gang sembrano agire con impunità, seminando paura tra i cittadini.

Un Problema Ricorrente

Questo attacco non è un caso isolato. Afragola è stata teatro di numerose aggressioni simili negli ultimi mesi, molte delle quali hanno avuto come bersaglio persone anziane. Questi episodi di violenza ingiustificata hanno sollevato allarme tra i residenti e richiedono un intervento deciso da parte delle autorità per garantire la sicurezza della comunità.

La Reazione della Comunità

La comunità locale ha espresso la propria indignazione e preoccupazione per l’accaduto. Genitori, studenti e cittadini chiedono misure più efficaci per contrastare il fenomeno delle baby gang e per garantire un ambiente sicuro per tutti. L’amministrazione locale, insieme alle forze dell’ordine, sta valutando nuove strategie per aumentare la sorveglianza e prevenire ulteriori episodi di violenza.