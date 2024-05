Le operazioni della Polizia Municipale di San Giuseppe Vesuviano, sotto la guida del Comandante Tenente Colonnello Fabrizio Palladino, continuano a vigilare sul corretto conferimento dei rifiuti differenziati. In una recente serie di verifiche condotte nel centro cittadino, sono emerse e sanzionate sei violazioni, con multe che ammontano a 300 euro ciascuna. Questi controlli, che mirano a garantire il rispetto delle normative in materia di raccolta differenziata, rappresentano un’azione fondamentale per preservare l’ambiente e promuovere una corretta gestione dei rifiuti. Il conferimento appropriato dei rifiuti è un dovere civico che tutti i cittadini sono chiamati a rispettare, contribuendo così alla tutela del territorio e alla salvaguardia delle condizioni di salubrità.

I sei trasgressori identificati durante i recenti controlli sono sanzionati conformemente alle disposizioni vigenti, e i controlli continueranno senza interruzioni nelle prossime settimane. La Polizia Municipale è determinata a mantenere alta l’attenzione su questo fronte, assicurando che ogni cittadino adempia correttamente alle proprie responsabilità in materia di gestione dei rifiuti. La partecipazione attiva dei cittadini è essenziale per il successo di queste iniziative. Oltre alla vigilanza delle autorità, è fondamentale che ogni individuo si impegni a praticare una corretta raccolta differenziata e ad adottare comportamenti responsabili nei confronti dell’ambiente.