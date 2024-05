Nelle ultime ore, il tragico fenomeno delle morti bianche ha mietuto nuove vittime in diverse parti d’Italia, portando alla ribalta l’urgenza di migliorare le condizioni di sicurezza sul lavoro. Cinque lavoratori hanno perso la vita e quattro sono rimasti feriti in vari incidenti sul posto di lavoro.

Incidenti Mortali

Il primo incidente è avvenuto in una fabbrica nel Pesarese, dove un operaio di 33 anni è rimasto schiacciato da un macchinario. Poco dopo, a Modena, un 44enne è deceduto cadendo da diversi metri di altezza. Lo stesso destino è toccato a un muratore di 65 anni a Roggiano Gravina, in provincia di Cosenza, vittima di una caduta fatale.

Feriti sul Lavoro

A Torre del Lago, nel Teatro Pucciniano, quattro operai sono stati travolti dalle scenografie durante l’allestimento di uno spettacolo e sono finiti in ospedale. Sebbene non siano in pericolo di vita, l’incidente evidenzia le criticità legate alla sicurezza anche nei luoghi di lavoro apparentemente meno pericolosi.

Un Malore Fatale

Infine, un uomo di 53 anni è morto a causa di un malore mentre lavorava in un’azienda agricola a Pavia. Anche se non si tratta di un incidente direttamente legato alle condizioni di lavoro, sottolinea l’importanza di monitorare la salute e le condizioni di lavoro dei dipendenti, soprattutto in ambienti fisicamente impegnativi.

L’Urgenza di Migliorare la Sicurezza sul Lavoro

Questi tragici eventi sono solo gli ultimi di una lunga serie di incidenti sul lavoro che avvengono quotidianamente in Italia. Le “morti bianche”, così chiamate perché avvengono durante l’esercizio di attività lavorative, rappresentano una piaga sociale che richiede interventi urgenti e concreti.