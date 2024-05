Il Comune di Napoli ha richiesto la sospensione dell’esecutività di diverse multe elevate per passaggi non autorizzati nei varchi della Zona a Traffico Limitato (ZTL) del centro storico, tra il 6 giugno e il 31 ottobre 2020. Questa decisione è presa per effettuare verifiche sulla validità dei verbali emessi. Secondo il Comune, è emerso che “alcuni verbali sono infatti inviati, prima della verifica degli esiti dei ricorsi presentati al prefetto o al giudice di pace, al Concessionario che ha emesso le ingiunzioni di pagamento”. Le aree pedonali coinvolte includono i varchi di via Santa Sofia, via del Sole, via Duomo, Calata Trinità Maggiore, via Mezzocannone e via Miroballo al Pendino.

Per i cittadini che hanno ricevuto ingiunzioni di pagamento relative a verbali elevati per il passaggio non autorizzato nei varchi e nel periodo indicato, e che possiedono documentazione che attesti la presentazione del ricorso al prefetto o una sentenza favorevole del Giudice di pace, il Comune ha quindi fornito istruzioni chiare. Questi cittadini possono inviare la documentazione alla mail ‘riscossionecoattiva-napoliov@legalmail.it’ o rivolgersi, a partire dal 1° giugno, agli uffici di Napoli Obiettivo Valore situati in via G. Porzio 4 al Centro Direzionale. È possibile anche contattare gli uffici telefonicamente al numero 08119758372 per ulteriori chiarimenti e assistenza.

Per coloro che non dispongono della documentazione richiesta (presentazione del ricorso al Prefetto o sentenza favorevole del Giudice di pace), rimane l’obbligo di pagamento della sanzione.