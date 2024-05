Un altro colpo della banda della spaccata ha colpito nella notte una notte la cittadini da Frattamaggiore. I malviventi hanno forzato la serranda di un negozio di ortofrutta, causando danni e scompiglio all’interno, prima di impossessarsi di 1.500 euro depositati in una minicassaforte e di una bilancia elettronica. L’episodio ha avuto luogo la scorsa notte presso l’esercizio commerciale “Ortofrutticola Di Caprio, 2.0 Gourmet” situato in via 31 Maggio, 95. La scoperta è fatta da una pattuglia dei carabinieri, che ha notato la serranda divelta del negozio e ha immediatamente avvertito il titolare. Giunto sul posto, il proprietario ha constatato i danni, inizialmente pensando che si trattasse di un furto tentato. Tuttavia, un esame più accurato ha rivelato che la piccola cassaforte utilizzata per il deposito temporaneo dell’incasso era stata forzata e che era stata rubata anche una bilancia elettronica.

Nel corso del raid, i ladri hanno causato ingenti danni, danneggiando espositori di frutta, rovesciando gli interni del locale e danneggiando anche l’insegna luminosa all’esterno. La serranda danneggiata ha richiesto l’intervento di un fabbro per le riparazioni necessarie.

Il titolare ha regolarmente denunciato l’accaduto alla caserma dei carabinieri di Frattamaggiore. Dalle immagini di videosorveglianza è possibile osservare una piccola utilitaria di colore scuro, dalla quale scendono due uomini con il volto coperto, armati di piede di porco. I militari hanno avviato le indagini per identificare i responsabili del furto.