La comunità di Sperone è scossa da una serie di denunce relative all’uso di denaro falso per il pagamento delle pensioni. I cittadini hanno segnalato il problema alle autorità locali, che hanno immediatamente avviato indagini per fare chiarezza sulla situazione. Questa mattina, i carabinieri della Compagnia di Baiano e della Stazione di Avellino hanno preso in mano la situazione conducendo controlli presso l’ufficio postale di Sperone. Gli anziani, dopo aver ritirato il denaro della pensione, si sono accorti che alcune banconote da 20 e 50 euro erano false. Ciò ha sollevato sospetti sulla provenienza del denaro e ha portato alla luce l’ipotesi di impiegati infedeli all’interno dell’ufficio postale.

È importante sottolineare che le Poste non sono coinvolte in questo caso, ma l’attenzione è ora concentrata sulla possibilità che ci siano dipendenti non affidabili che potrebbero essere coinvolti in attività illegali.

Le indagini sono in corso per scoprire l’origine del denaro falso e individuare eventuali responsabili. Nel frattempo, la comunità di Sperone è colpita da timori e polemiche, mentre gli anziani si trovano privati dei loro risparmi.