Una struttura di accoglienza per donne maltrattate situata nel Vallo di Diano sequestrata dai Carabinieri del NAS di Salerno, con l’ausilio del personale dell’ASL, del Piano di zona e dei servizi sociali. Il sequestro preventivo d’urgenza è disposto dalla Procura di Vallo della Lucania a seguito di gravi irregolarità riscontrate durante un’ispezione.

Motivazioni del Sequestro

La struttura, deputata a fornire rifugio e supporto a donne vittime di maltrattamenti, è risultata priva dei requisiti necessari per operare come casa di accoglienza secondo quanto stabilito nel catalogo dei servizi residenziali. Durante l’ispezione, i Carabinieri del NAS di Salerno hanno evidenziato numerose carenze igienico-sanitarie, compromettendo la sicurezza e il benessere delle ospiti.

Condizioni Igienico-Sanitarie

Le diffuse carenze igienico-sanitarie rilevate all’interno della struttura hanno sollevato gravi preoccupazioni. Tali condizioni sono risultate inaccettabili e non conformi agli standard richiesti per un ambiente sicuro e salubre, indispensabile per garantire una corretta accoglienza e protezione delle donne ospitate.

Provvedimenti della Procura

In considerazione delle gravi irregolarità riscontrate e del contrasto con le norme vigenti, la Procura di Vallo della Lucania ha disposto il sequestro preventivo della struttura. Questo provvedimento è adottato per tutelare le ospiti e per garantire che siano trasferite in ambienti più adeguati e sicuri. Le donne sono state ricollocate presso altre strutture idonee, in grado di offrire le condizioni necessarie per la loro protezione e il loro recupero.

Implicazioni e Conseguenze

Il sequestro della struttura mette in evidenza l’importanza di rigorosi controlli e della conformità alle normative per le strutture di accoglienza. È fondamentale che questi luoghi offrano non solo rifugio, ma anche un ambiente sicuro e rispettoso della dignità delle persone accolte. La vicenda solleva interrogativi sulla gestione e il monitoraggio delle strutture di accoglienza, richiedendo una maggiore attenzione e interventi tempestivi per prevenire situazioni simili in futuro.