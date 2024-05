L’atmosfera di una clinica romana, un intervento chirurgico che avrebbe dovuto essere di routine si trasforma in una tragedia senza precedente per Michela Andretta, una giovane donna di soli 28 anni, morta improvvisamente durante l’asportazione di un angioma all’orecchio sinistro. Ciò che doveva essere un passo verso il benessere diventa una tragedia inimmaginabile per la sua famiglia e il suo fidanzato, gettandoli nella disperazione più profonda. Michela, una ragazza vivace e atletica, non mostrava alcun segno di problemi di salute significativi. Con una passione per la danza hip hop e un amore per la vita evidente a tutti coloro che la conoscevano, sembrava destinata a un futuro luminoso insieme al suo compagno Andrea. Tuttavia, la vita di Michela è spezzata in un istante dopo l’operazione all’orecchio e si è spenta a soli 28 anni

Dopo la tragica notizia, il fidanzato di Michela, Andrea Carboni, ex calciatore e allenatore di calcio giovanile, si affretta a denunciare l’accaduto alle autorità competenti. Le indagini sono in corso, con la cartella clinica sottoposta a sequestro e l’autopsia pianificata per comprendere appieno le circostanze della sua morte improvvisa.

Mentre la comunità cerca di elaborare questa perdita insensata, emerge un ritratto commovente di Michela: una giovane donna dolce e luminosa, amata da tutti coloro che l’hanno conosciuta. Attraverso le immagini dei suoi viaggi, delle serate con gli amici e dei momenti felici con il suo amato cagnolino, il suo spirito vivace e la sua gentilezza rimangono vividi nei ricordi di coloro che l’hanno amata.

Tuttavia, resta ancora da chiarire il motivo della sua morte improvvisa e inaspettata. Gli inquirenti devono determinare se il decesso è stato causato da complicazioni durante l’operazione, da errori medici o da fattori esterni al di là del controllo della clinica. La ricerca della verità porterà forse un po’ di pace alla famiglia e agli amici di Michela, mentre cercano di venire a patti con una perdita così insensata e devastante.