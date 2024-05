Sei mesi di continua attività di controllo sul territorio palmese, Novembre-Aprile, in cui non pochi sono i risultati volti a contrastare il fenomeno delle irregolarità collegate all’ altro importante fenomeno che è quello dell’immigrazione. Un’attività di controllo che mira a scardinare le irregolarità che investono molteplici fattori: dal rispetto per le leggi, alla dignità della persona e fin anche al decoro urbano. Controlli che in sei mesi hanno visto in prima linea gli agenti della Municipale sotto le direttive del Tenente Massimiliano Gabriele Falcone unitamente al Desc e alla collaborazione dell’ASL.

Da ricordare, inoltre, che proprio a Palma Campania si è tenuto un corso di formazione dedicato a tutti gli agenti della Municipale dei Comuni Vesuviani non solo per formare gli agenti nel come svolgere le attività di controllo ma anche un modo per creare rete tra i vari comuni, un’importante iniziative che ha fornito agli agenti un validissimo strumento per operare sui territori. Ecco dunque ai dati di quante siano state le attività di controllo a Palma Campania negli ultimi 6 mesi e con quali risultati.

Le attività sostanzialmente si dividono i 3 tipologie specifiche:

Controlli per sovraffollamento, controlli sulla regolarità dei documenti e controlli igienico-sanitari per le attività di somministrazione e commercializzazione di generi alimentari.

Sovraffollamento:

35 controlli circa da cui sono state emesse

25 diffide per sovraffollamento e carenze igienico sanitari. Di questi ad oggi risultano 10 regolarizzazioni (ripristino condizioni igienico-sanitarie e adeguamento degli occupanti al numero massimo previsto dal certificato di idoneità alloggiativa)

3500 euro le sanzioni per sovraffollamento

Sempre durante la medesima attività di controllo sono emersi ben 75 soggetti privi di ospitalità per un ammontare di 75.000 euro di sanzioni.

Per coloro che non adempiono né al pagamento delle sanzioni né alla regolarizzazione, sono in fase di predisposizione ordinanze di sgombero eseguita dalla Municipale.

Controlli regolarità dei documenti

Sono stati effettuati fin ora 600 controlli serali, al centro città come nelle periferie e sono emersi:

7 Soggetti sprovvisti di regolare permesso di soggiorno a cui ha fatto seguito l’accompagnamento alla questura di Nola per il fotosegnalamento.

3 invece i decreti di espulsione e allontanamento per verifica delle pratiche nei luoghi di origine.

Controlli igienico-sanitari di attività alimentari.

8 i controlli effettuati in concerto con dipartimento veterinario ASL e dipartimento prevenzione collettiva ASL.

Sono state emanate sanzioni per 20.000 euro

700 kg di carne 200 kg di pesce sequestrati e mandati al macero più ulteriori alimenti di vario genere ma in condizioni di deterioramento.

3 i locali sotto sequestro di cui 2 ristoranti e 1 mini market.

Sono dunque questi i dati del semestre, dati importanti che testimoniano un core business della Municipale e dell’amministrazione, analitica e continuativa volta a stabilire la legalità in ogni sua forma.

Un’ attività che non ha scadenza ma anzi programmata puntualmente di settimana in settimana.

Si ringrazia il Tenente Falcone per aver fornito dati e specifiche.