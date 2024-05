Durante un controllo ambientale, i militari del nucleo Carabinieri forestali di Marcianise hanno scoperto gravi irregolarità presso un impianto di autolavaggio situato all’interno di un’area di servizio nel comune di Orta di Atella. L’operazione, volta a garantire il rispetto della normativa ambientale, ha portato alla luce l’assenza della voltura dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore della società attualmente responsabile della gestione dell’impianto.

L’AUA è un documento essenziale per la gestione legale di attività che comportano lo scarico di acque reflue industriali, come nel caso degli autolavaggi. La mancata perfezionamento di questa autorizzazione ha determinato l’integrazione del reato di scarico di acque reflue industriali senza la necessaria autorizzazione, una violazione che non può essere trascurata.

In risposta a questa grave infrazione, i Carabinieri forestali hanno proceduto al sequestro preventivo dell’autolavaggio. Inoltre, i due responsabili dell’attività sono deferiti in stato di libertà per la suddetta ipotesi di reato. Questa azione rappresenta un chiaro messaggio sull’importanza del rispetto delle normative ambientali e delle conseguenze legali per chi non si attiene a tali regolamenti.

L’intervento dei militari del nucleo Carabinieri forestali di Marcianise sottolinea l’importanza di un controllo rigoroso e continuo sul rispetto delle leggi ambientali, specialmente in attività che possono avere un impatto significativo sull’ambiente. La tutela delle risorse idriche e la gestione corretta degli scarichi industriali sono fondamentali per preservare l’ecosistema e garantire la salute pubblica.