In una serie di operazioni contro lo spaccio di droga, la polizia ha sequestrato oltre 450 chili di sostanze stupefacenti e arrestato quattro persone. Queste operazioni rappresentano un importante successo nella lotta contro il narcotraffico nella capitale.

Dettagli delle Operazioni

Arresti e Sequestri:

Lariano: In una delle operazioni, i poliziotti hanno arrestato un 28enne romano nella sua abitazione, dove sono trovati 199 chili di hashish e 5,5 chili di marijuana. Questa scoperta è stata una delle più significative in termini di quantità di droga sequestrata.

Via Monte Libretti: Poco dopo, durante un’osservazione in uno stabile in via Monte Libretti, gli agenti hanno rinvenuto panetti di hashish per un peso complessivo di circa 250 chili. In questa operazione, tre italiani di 65, 39 e 49 anni sono stati arrestati.

Ulteriori Arresti:

Un 20enne romano è arrestato in flagranza di reato, colto mentre era in possesso di droga pronta per essere spacciata.

Risultati e Implicazioni

L’autorità giudiziaria ha convalidato tutti gli arresti, confermando la gravità dei reati commessi e l’importanza delle operazioni svolte. Il sequestro di una così ingente quantità di droga rappresenta un duro colpo per le reti di spaccio nella capitale, contribuendo a ridurre la disponibilità di sostanze stupefacenti sul territorio.