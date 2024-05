Lungo la Variante ad Ariano Irpino, una scena insolita ha causato disagi e pericoli per gli automobilisti: semafori che lampeggiano in modo irregolare, creando confusione e rischi di incidenti. La causa di questo problema è da ricercare nei lavori di manutenzione del viadotto in corso da parte dell’ANAS, che hanno coinvolto i due imbocchi della strettoia delimitata da blocchi di cemento. A dare l’allarme sono i carabinieri del nucleo radiomobile della locale compagnia, che hanno tempestivamente segnalato la situazione di pericolo alla sala operativa. Gli addetti ai lavori sono immediatamente allertati per intervenire sulla problematica.

La criticità della situazione risiede nella ristrettezza dello spazio in cui si svolgono i lavori, che a malapena consente il passaggio di un veicolo. Questa situazione rappresenta una sfida soprattutto per i trasporti eccezionali e le mietitrebbie, per le quali il transito è diventato letteralmente impossibile. Non è un caso che alcuni mezzi siano dirottati lungo la strada provinciale che porta a Masciano e Villanova del Battista, per evitare di rimanere bloccati lungo la Variante.